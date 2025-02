Lettera43.it - Il papa al Gemelli, le tivù di tutto il mondo cercano (invano) casa a Roma: le pillole di L43

Francesco sta male? Mentre si parla delle ricadute dei problemi di salute di Bergoglio sul Giubileo e sul pontificato, lediilcase a. Si comincia con i B&B che vengono rastrellati dai giornalisti freelance, proprio nell’affollatissimo Anno santo, mentre i network di caratura internazionale hanno bisogno di terrazze per le dirette televisive, in allerta su eventuali evoluzioni negative delle condizioni del pontefice. Il problema è che gli appartamenti non si trovano, e così si torna ai vecchi, cari (molto cari), alberghi. L’88enne Francesco intanto, giunto al sesto giorno di ricovero in ospedale alper una polmonite bilaterale, pare abbia passato una notte tranquilla, anche se il quadro clinico resta «complesso». In Vaticano si affronta la delicata situazione con realismo, contemplando l’estrema ipotesi di dimissioni del, perché gli appuntamenti giubilari sono tanti, non possono essere rimandati, visto che «portano molti soldi nelle casse della Chiesa».