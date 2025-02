Iodonna.it - Il nuovo film di Bong Joon Ho nei cinema dal 6 marzo

(askanews) – Dopo il grandissimo successo di “Parasite”, vincitore di quattro premi Oscar, il regista sudcoreanoHo porta alil 6“Mickey 17”,di fantascienza presentato in questi giorni in anteprima al festival di Berlino. Protagonista un improbabile eroe, Mickey Barnes, interpretato da Robert Pattinson. E’ un impiegato “sacrificabile” secondo la sua azienda e viene mandato in avanscoperta su un pianeta ghiacciato in vista di una futura colonizzazione. The Brutalist, le immagini delguarda le foto Ogni volta che una replica di Mickey muore viene rigenerato unclone, attraverso una stampante 3D, che contiene i suoi ricordi intatti.