Terzotemponapoli.com - Il Napoli e non solo: parola a Franco Colomba

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex allenatore (anche) delha parlato a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Siamo ad un punto del campionato in cui si può accumulare un po’ di mancanza di lucidità. Ilha il vantaggio di non dover disputare troppe partite e quindi avrà la possibilità di recuperare qualche infortunato di troppo. Ci sono momenti in cui tutto sembra andare liscio come l’olio, altri in cui invece tutto va storto. Dagli infortuni comunque si guarisce e ci sta che i centrocampisti possano rifiatare un attimo”.Como-, meno quattro “Ilcomunque è una squadra forte, invito a fare una riflessione anche sul momento della Juventus, che fino a poco fa ha fatto fatica e ora sta tornando su livelli consoni. Il Como? Gioca bene a calcio, e lo fa anche in maniera sfrontata, è pungente e fa ottime cose, a volte è ingenuo in fase difensiva ma ha grandissima qualità, asseconda la filosofia di Fabregas, che intende giocare meglio degli avversari”.