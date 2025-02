Linkiesta.it - Il Mulino che vorrei è in piazza Gae Aulenti

Una casetta beige con il tetto rosso, i fiori di primavera, un enorme orologio al posto della ruota e – dentro – sorpresine, videowall che rimandano alle pubblicità storiche, la gallina Rosita e le referenze più celebri degli ultimi anni. È questo che incontriamo da oggi e fino a domenica inGaea Milano, il luogo dove la città è più contemporanea e dove un brand storico comeBianco ha deciso di festeggiare i suoi primi 50 anni.Con un miliardo di fatturato e una penetrazione spaziale nelle famiglie italiane, si parla di più del 97% di noi che ha in casa almeno un prodotto della marca di biscotti e merendine,Bianco ha all’attivo più di 140 referenze (per un totale di 180 formati), 12 milioni circa di pack venduti a settimana, prodotti in 6 stabilimenti produttivi con 3.