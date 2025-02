Dilei.it - Il mio ex mi ha chiesto di rivederci: cosa faccio?

Quanto è rimasto di noi nelle persone che abbiamo amato in passato? E quanto di loro, nel bene e nel male, è rimasto in noi? È questo il sottilissimo filo che ancora ci lega ai partner di ieri, al di là di come sia finita la storia. E se quel passato torna improvvisamente concreto e accessibile, possiamo sentirci confuse o dubbiose.Ricordiamo i motivi dell’addioAnche se istintivamente sentiamo di voler rivedere quella persona con cui abbiamo condiviso una parte di vita, diamoci tempo per riflettere. Perché la storia è finita? Quali sono stati i problemi? Pensiamo che abbiano perso peso e importanza?Se la relazione è finita per motivi gravi, come violenza fisica o psicologica, tradimento, differenza di valori, potrebbe essere meglio non tornare indietro: non servirebbe a niente ripercorrere quei dispiaceri che ci hanno ferite.