Il Milan si ferma al rosso. "Ci siamo eliminati da soli. L’immaturità si paga cara»

di Giulio Mola Delusione in campo, indifferenza sugli spalti. Pochi, pochissimi fischi. Ma tanta rabbia, quella sì. Unita ad una buona dose di autolesionismo. Perché uscire così dalla Champions League fa malissimo, soprattutto se per cinquantadue minuti hai avuto la partita in pugno senza nulla rischiare, con un gol (di Gimenez, l’ex che non esulta) e almeno tre occasioni create anche grazie ai “Fab Four” schierati tutti insieme. Senza dimenticare che un mese fa, avevi un piede fra le prime otto per l’accesso diretto, fino ad un’altra disgraziata serata, quella di Zagabria. E invece no. La notte del giudizio, quella del dentro o fuori, è spietata e nerissima per ile i 55mila tifosineri, con un euroflop che ha pure ripercussioni economiche (persi almeno 11 milioni di euro). Per un’ora scarsa la possibilità di ribaltare il match dell’andata è stata più che concreta, soprattutto dopo il gol di Gimenez al trentasettesimo secondo di gioco.