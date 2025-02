Quotidiano.net - Il metodo Macron e il ruolo dell’Europa

In momenti difficili, caotici, nella fase forse più delicata del dopoguerra, c’è un approccio serio alalla sua sopravvivenza, e c’è il. C’è il discorso a tutto campo di Draghi ai deputati europei in cui si certifica il fatto che "potremmo essere soli a garantire la sicurezza in Ucraina e in Europa", e la necessità di "passare a maggioranze qualificate per le decisioni Ue". Insomma, c’è una visione coesa, autocritica, riformatrice per consentire a Bruxelles di togliersi di dosso la polvere di meccanismi vecchi, inadeguati, per conservare undi rilievo nei nuovi equilibri mondiali; e c’è il "vertice" dell’Eliseo (con ipotesi di un bis allargato), ristretto come numeri e come visione. Il maggior danno possibile fatto all’Europa, il maggior favore possibile per l’avversario Trump.