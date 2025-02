Gamberorosso.it - Il mercato di Casal de' Pazzi rinato anche grazie a un giovane e coraggioso pizzicarolo romano

“Sono arrivati gli inglesi e i francesi. Potrebbero arrivaregli svizzeri”. No, non c’è alcuna invasione straniera all’orizzonte. Rudy Ruggeri si riferiva ai formaggi esposti nel suo banco. Come per i salumi, la pasta e le conserve, provengono tutti da aziende locali, molte a conduzione familiare, scoperte delle volte per puro caso, sbattendoci dentro. Definire Bottega Pasolini solo un alimentari sarebbe riduttivo. Considerarlo un ristorante potrebbe invece confondere le idee. Questo posto, aperto subito dopo la pandemia e cresciuto negli anni fino ad aprire un laboratorio, incarna perfettamente lo spirito deldelde’, nel Municipio V di Roma.Quarantotto esercizi commerciali, aperti dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 15. All’interno di questo spazio situato a Ponte Mammolo, alle spalle di Rebibbia, incastonato tra la Via Nomentana e diverse strade che portano il nome di grandi pensatori (via Locke, via Comte, viale Marx, viale Kant) e nei pressi un’area archeologica di circa 400mq, c’è di tutto: sette alimentari, cinque frutterie, altrettante macellerie, tre pescherie.