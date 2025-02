Ilfattoquotidiano.it - Il legale di Sinner svela: “Ci è voluto tempo per convincerlo ad accettare l’accordo con la Wada. Si è sentito trattato male”

“Penso che i giocatori siano sempre falchi quando è coinvolto un altro giocatore e colombe quando ad essere coinvolti sono loro. È molto ingiusto. Lui ha seguito il processo fin dall’inizio, seguendo le regole. E non c’è favoritismo. Dice di sentirsiin modo piuttosto duro“. Queste le parole di Jamie Singer, ildi Jannik, in un’intervista a Sky News Uk, in merito alla sospensione di 3 mesi stabilita dalfra l’Agenzia mondiale antidoping () e il numero uno al mondo in merito al caso Clostebol.“I giocatori non hanno necessariamente l’opportunità d’indagare e di entrare in tutti i dettagli che ci sono. Quindi fanno conoscere le loro opinioni. Ma forse i fatti hanno bisogno di un po’ più di indagine”, ha proseguito l’avvocato. “Lui la vede da una prospettiva completamente diversa: aveva un tribunale indipendente che ha ritenuto che non ci fosse alcuna sanzione da applicare”, ha dichiarato Singer.