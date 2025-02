Ilrestodelcarlino.it - Il Grissin Bon s’arrende al Santa Tecla

Sconfitta interna per il TT Reggio EmiliaBon (15) nel big match di Serie A2. La sfida interna andata in scena a Villa Bagno contro ilNulvi (18) vede l’affermazione dei sardi con un netto 4-1, che permette loro di conquistare la vetta in solitaria a +3 sul team cittadino. Peccato perché la contesa era iniziata nel migliore dei modi per i padroni di casa, grazie al 3-0 di Spelbus su Mongiusti; nel prosieguo, tuttavia, sono gli ospiti a prendere in mano le redini dell’incontro, pareggiando grazie al 3-1 di Koldas su Seretti, prima di allungare col 3-0 di Cappuccio su Cipriano e chiudere i conti con un altro 3-1, quello del già citato Koldas su Spelbus. Serie B1. In B1 la seconda squadra del Tennis Tavolo Reggio, griffata Ferval, vince 5-1 in casa col Tennis Tavolo San Polo Parma, trascinata dalla doppietta di Sanzio; sono invece di Corniani, Pecci e Liu gli altri punti di giornata.