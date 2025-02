Ilgiorno.it - Il governatore lombardo Fontana: “L’accesso al suicidio assistito è un diritto che va tutelato”

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO – “Abbiamo fatto esattamente il nostro dovere”, scandisce Attilio, presidente leghista della Regione Lombardia, dove il primo(il sesto in Italia dopo la legalizzazione nel 2019 da parte della Corte Costituzionale), avvenuto a gennaio ma di cui s’è saputo solo la settimana scorsa, ha mandato in fibrillazione il centrodestra: l’ala ciellina di Fratelli d’Italia s’è scatenata contro l’assessore al Welfare Guido Bertolaso. Presidente, riferirà lei sul tema in Consiglio regionale: un modo per mettere al riparo l’assessore Bertolaso? “Più che altro, se evidentemente ci sono persone che non conoscono bene la materia è meglio che la si spieghi approfonditamente. Bertolaso è d’accordo, abbiamo deciso insieme”. Cosa c’è da spiegare, allora? “Credo ci sia un equivoco.