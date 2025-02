Lanazione.it - Il furto finisce a botte. Caos fuori da un supermercato a Firenze

, 19 febbraio 2025 – Pomeriggio di pauradall’Esselunga di via Canova a. Secondo le prime informazioni una donna avrebbe rubato alcuni prodotti che, una volta uscita dall’edificio, avrebbe abbandonato a terra perché scoperta dall’addetto alla sicurezza.dal, ad attendere la donna anche un complice. I due scoperti hanno tentato la fuga, ma la guardia giurata li ha scoperti e bloccati. Nella colluttazione l'uomo, un 54enne, è stato colpito alla testa. Sul posto è intervenuta la polizia e il 54enne è stato trasportato all’ospedale di Torregalli in codice giallo. Necessarie le cure dei sanitari del 118 anche per la guardia giurata, l’uomo di 31 anni è stato portato in codice verde a Careggi come anche la donna.