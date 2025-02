Screenworld.it - Il film di Peaky Blinders avrà un sequel? Il creatore: “Non posso parlarne, ma…”

Proprio quando pensi di esserne uscito, Steven Knight ti riporta dentro. IlThe Immortal Man,della serie tv britannica, non sarà, infatti, il capitolo finale della storia degli amati gangster. Lo show si era concluso nel 2022 e, da allora, i fan hanno atteso con trepidazione l’arrivo di un lungometraggio a lungo promesso, le cui riprese sono terminate lo scorso dicembre. Nonostante le voci secondo cui il progetto avrebbe messo il punto alle vicende della gang Shelby, pare che la storia sia tutt’altro che finita. Nel programma BBC Breakfast di questa settimana, ile sceneggiatore Steven Knight ha rivelato che c’è molto altro in serbo per l’universo di, anche se i dettagli esatti su cosa accadrà dopo sono ancora riservati. Quando gli è stato chiesto del futuro dello show, lui ha spiegato:Non mi è permesso annunciarlo, ma sto solo dicendo che la storia dicontinuerà.