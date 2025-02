Ilnapolista.it - Il figlio di Radice: «Papà Gigi era avanti, portava le mogli in trasferta e organizzava le cene per gli scapoli»

La Gazzetta dello Sport intervista Ruggerodell’indimenticata, architetto dell’ultimo Toro scudettato.Nell’iconografia del calcio suo padre viene inserito tra i “sergenti di ferro”. Concorda? «In parte. Se sergente di ferro vuol dire essere coerente, rispettoso delle regole, professionale, intransigente, allora sì. Ma pre-ferisco descriverecome una persona buona, che dava fiducia e otteneva risultati».Anche in famiglia? «Sì, anche con me e le mie sorelle per la scuola, le piccole cose, il lavoro. Non l’ho mai percepito come un duro, e lo stesso mi dicono i ragazzi che ha allenato. Anzi, nella gestione dello spogliatoio era. Negli Anni 70 permetteva ae fidanzate di seguire i calciatori in, quando non lo faceva nessuno. E ogni settimanala cena per gli».