Il figlio di Buffon convocato con la Repubblica Ceca!

2025-02-18 19:01:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:Ildel portiere Gianluigiè statocon la selezione Sub 18 della.Louis ThomasDeve difendere i colori della selezione di sua madre per il momento Alena Seredova, a causa della sua doppia nazionalità.Attira l’attenzione su questa decisione, dato che Suo padre è il capo della delegazione della squadra di calcio italiana dal 2023. Louis ha giocato nella squadra giovanile Pisa fino a pochi giorni fa, quando ‘El Pipo’ Inzaghi Lo hacon la prima squadra, che è attualmente seconda nella serie B italiana, sebbene finalmente Non ha giocato nessun minuto.Ildi cui era Campione del mondo nel 2006, Gioca in una posizione totalmente contraria a quello di suo padre, Fronte centrale o estremoin questi siti ha raggiunto Quattro gol in 18 partite Con la sua squadra giovanile nella categoria “Spring” in Italia.