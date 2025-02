Quotidiano.net - Il figlio del fornaio sfida gli inquirenti:: "L’arma del delitto?. Non la troverete mai"

La pistola nascosta nel soppalco: "È la legge della strada". La fuga dopo la sparatoria e i contatti con gli amici per preannunciare l’intenzione di costituirsi.buttata chissà dove e nessuna indicazione alla polizia: "Non la ritroverà mai nessuno". Il ventunenne Raffaele Mascia verrà sentito oggi dal pm Carlo Enea Parodi, ma già nelle prime ore, seppur informalmente, non ha negato le sue responsabilità. Del resto, ci sono diversi elementi che lo inchiodano come l’autore dell’omicidio di Milano, andato in scena nel tardo pomeriggio di sabato: i sei colpi calibro 38 esplosi nella panetteria di proprietà del padre hanno ucciso il quarantanovenne ucraino Ivan Disar e ferito gravemente il connazionale Pavlo Kioresko. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenico Balsamo, Mascia avrebbe litigato con Disar per qualche parola di troppo ("Mi ha toccato nel vivo") poco prima delle 18.