Ilfattoquotidiano.it - “Il Festival di Sanremo nel 2026 anticipa a gennaio a causa delle Olimpiadi Milano-Cortina? Possibile”: ecco tutte le ipotesi in campo

“Per ildisi riparte da Conti direttore artistico e conduttore: solo un folle potrebbe pensare diversamente”, spiega Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time, all’agenzia Ansa.Dal canto suo Carlo Conti nell’ultima conferenza sanremese, dopo la vittoria di Olly, aveva dichiarato: “Mi è stato chiesto di occuparmi per ilper due anni come direttore artistico e decideremo cosa fare strada facendo. Se il mio lavoro in futuro può servire ad aiutare chi verrà, sono a disposizione. Fare ilnon vuol dire condurlo, ma si fanno tante cose. In futuro – non so quando – se potesse servire a traghettare chi lo condurrà lo farò”.La presenza di Conti, come direttore artistico e conduttore, è di fatto l’unica certezza per il prossimo. Sul futuro pesa la sentenza del Tar della Liguria che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai dell’organizzazione del, chiedendo che venga messo a gara.