Avellinotoday.it - Il Festival delle Radici a Chiusano San Domenico

Leggi su Avellinotoday.it

Dopo la trasferta in Trentino Alto Adige iltorna in Campania, con una nuova tappa, questa volta nel cuore dell’Irpinia adi San, per celebrare il legame indissolubile tra il paese e i suoi figli sparsi nel mondo. Il tema è le spartenze, il distacco che non.