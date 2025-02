Ilrestodelcarlino.it - Il fatale incidente di Elena, un collega rider in aula: “Anche io sbandai con la stessa auto”

Reggio Emilia, 19 febbraio 2025 – Parola in tribunale ai giovani che incrociarono,se per poco,Russo, condividendone la vita da studenti universitari e lavoratori tipica deis, per pochi soldi e di corsa.aveva 20 anni, studiava Giurisprudenza a Modena e come consegnava pizze a domicilio. Morì in unstradale a San Bartolomeo, nella sera del 30 gennaio 2022, durante l’orario di lavoro, al volante dell’che le diede la pizzeria reggiana. La Procura contesta violazioni ai due titolari del locale, un 50enne e un 34enne: nel processo davanti al giudice Luigi Tirone, devono rispondere di omicidio colposo con violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro e del codice stradale. Avrebbero dato aun mezzo con pneumatici non a norma: lei, facendo una curva in via Tirabassi, quella sera “perse aderenza e quindi il controllo del mezzo”, la Fiat Punto si ribaltò e lei fu sbalzata fuori.