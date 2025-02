Ilrestodelcarlino.it - Il Fabriano Cerreto sorride. L’Osimana affonda i Portuali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Colpo grosso delche espugna Chiesanuova. Per i cartai è il secondo risultato utile di fila in trasferta dopo il pari all’ultimo secondo colto due settimane prima a Osimo. Una ripartenza di Palmieri nella ripresa decide la sfida contro la squadra di Mobili, "per una vittoria molto sofferta, ma non poteva essere altrimenti visto che di fronte avevamo la terza forza del campionato oltre che la finalista di Coppa, una signora squadra, senza dimenticare il valore dell’allenatore che conosciamo - il pensiero di Gastone Mariotti, allenatore del-. Siamo partiti bene, poi siamo stati bravi a soffrire e nel secondo tempo a colpire in una ripartenza. Tre punti importantissimi anche per il morale. Un successo che ci deve fare crescere in autostima". Domenica sfida salvezza,in casa, contro i