Quotidiano.net - Il difficile perdono. Il delitto e la riparazione: "Ho abbracciato il killer di mio marito"

Antonio, il più piccolo degli assassini di mio, ha chiesto di incontrarmi. Mi immaginavo di vedere un mostro, un gorilla. E invece mi sono trovata davanti un bambino. Piangeva e tremava. L’hoper non farlo cadere, stava collassando". Lucia Di Mauro Montanino rivive quell’attimo che le ha cambiato la vita per la seconda volta e che è al centro del podcast di Kayros Onlus, L’abbraccio che ripara - Perdonare un, ideato e scritto da Niccolò Agliardi, la voce-guida, e realizzato da Vois con Fondazione Cariplo. Dal 27 febbraio lo si potrà ascoltare in otto puntate su tutte le piattaforme ed è già disponibile su Sky TG24 Insider. Lucia è a Vimodrone, nella comunità Kayros di don Claudio Burgio, che da 25 anni accoglie adolescenti e ragazzi con precedenti penali per cercare di dare loro un’opportunità, un punto di svolta.