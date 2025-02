Leggioggi.it - Il Decreto cultura è legge: carte giovani e fondo nuove librerie under 35. Le misure

Il. Con 80 sì il Senato ha approvato il provvedimento da 44 milioni di euro in via definitiva. Viene introdotto il Piano Olivetti, affidando al ministro dellail compito di promuovere lo sviluppole nelle periferie e nelle aree svantaggiate, valorizzando biblioteche, editoria libraria, archivi e istituti storici eli. Il provvedimento è stato al centro di polemiche per un emendamento, proposto dalla Lega e poi ritirato, per ridimensionare le soprintendenze.In corso d’esame sono stati aggiunti riferimenti alladel movimento, promozione dello spettacolo, cinema e audiovisivo, digitalizzazione del patrimonio librario e alfabetizzazione digitale, produzionele e artisticale, diffusione di biblioteche scolastiche eper bambini, e coinvolgimento del Terzo settore nella rigenerazionele delle periferie.