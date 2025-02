Liberoquotidiano.it - "Il cuore regge molto bene": Papa Francesco, prime notizie della notte

, ricoverato al Policlinico Gemelli da venerdì scorso, ha trascorso unatranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione. A riferirlo la sala stampaSanta Sede. Fonti autorevoli in Vaticano hanno inoltre comunicato che Bergoglio si è alzato dal letto e si è messo in poltrona. Stando alle stesse fonti ildi". Ieri una tac al torace" ha rilevato l'insorgenza di una polmonite bilaterale che ha richiesto un' ulteriore terapia farmacologica" per il Pontefice. Nel pomeriggio è atteso un nuovo aggiornamento medico sulle condizioni di Bergoglio che è al sesto giorno di ricovero all'ospedale Gemelli.