Bergamonews.it - Il console di Francia Bonet in visita a Palazzo Frizzoni alla sindaca di Bergamo

Leggi su Bergamonews.it

. Nella giornata di mercoledì 19 febbraio, ladiElena Carnevali ha accolto ailGenerale dia Milano, François, inistituzionale, accompagnato dal senatore Gilberto Bonalumi.L’incontro ha rappresentato un’occasione per presentare alla città dinelle sue vocazioni, eccellenze e progetti di rigenerazione urbana, e avviare un dialogo sulle possibili collaborazioni future, con un’attenzione particolare a possibili future collaborazioni in ambito economico, infrastrutturale e culturale. Un primo passo per rafforzare le relazioni internazionali della città e del suo territorio e sviluppare nuove sinergie.