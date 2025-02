Oasport.it - Il consigliere generale della WADA rivela: “Ricontrollato un anno di campioni di test di Sinner, non è doping!”

Lain prima linea in queste ultime ore per chiarire la propria posizione, posteriormente all’accordo con Janniknella vicenda “Clostebol”. Come è noto, il 23enne altoatesino (n.1 del mondo del tennis) ha accettato la proposta dell’Agenzia Mondiale dell’antidi sospensione di tre mesi. Pertanto, fino alle 23.59 di domenica 4 maggio Jannik dovrà rimanere ai box.Unstanco di proseguire in questa disputa, desideroso di mettere un punto al caso dopo quasi un, dal canto suo, si è vista costretta a tornare sui suoi passi, dopo essere partita con l’intenzione di sanzionare il giocatore nostrano seconda una scala temporale ben maggiore (1-2 anni). Ross Wenzel, il General Counsel dell’Agenzia, ha rilasciato un’intervista a Sky UK, e le sue parole sono state molto interessanti.