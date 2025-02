Bergamonews.it - Il clima rimane rigido, ma il bel tempo resiste fino a sabato

Un area di alta pressione di matrice oceanica si espande sul Mediterraneo garantendocondizioni di stabilità e assenza di precipitazioni.Tuttavia ancora per la giornata odierna l’afflusso nei bassi strati di aria fredda da est garantirà cielo nuvoloso in pianura eanche durante la giornata.possibile peggioramento per un fronte atlantico con rapido miglioramento nel corso della domenica.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Mercoledì 19 febbraio 2025Previsto: Condizioni di cielo nuvoloso sui settori di pianura con attenuazione della nuvolosità dalla seconda parte della giornata a partire dai settori orientali di pianura.Sereno o poco nuvoloso sui rilievi ma con frequenti passaggi di banchi di nuvolosità alta nel corso della giornata.