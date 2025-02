Lopinionista.it - “Il caso di Belle Steiner”, il film di Benoit Jacquot al cinema

É uscito il trailer italiano del“Il” di Benoît, in arrivo nelle sale italiane dal 13 marzo grazie a Europictures.Tratto dal romanzo “La morte di” di Georges Simenon (in Italia edito da Adelphi), amatissimo scrittore belga e celebre giallista tradotto in 47 lingue con 550 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ilvede protagonisti la star Guillaume Canet (“Sette uomini a mollo”, “Asterix e Obelix – Il Regno di Mezzo”, “Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta”, “Le occasioni dell’amore”) e la pluripremiata attrice Charlotte Gainsbourg (“Nuovomondo”, “L’arte del sogno”, “Antichrist”, “Melancholia”, “Nymphomaniac”) nei panni di Pierre e Cléa, una coppia sposata che vive in una piccola città di provincia.La loro tranquilla esistenza viene sconvolta dalla morte di, la giovane figlia di una loro amica che si erano offerti di ospitare per un anno.