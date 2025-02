Ilgiorno.it - Il caso della “mantide”. Si torna in aula. Sarà battaglia anche sui testimoni

C’è grande attesa per la seconda udienza del processo Ravasio in programma lunedì prossimo al tribunale di Busto Arsizio. Il tutto alla luce delle grandi evoluzioni di queste ore che mettono al centroscena labrasiliana, accusata adessodi essere la mente di un altro omicidio. Il 24 febbraio però l’udienza resterà ancora una volta "blindata" in un silenzio irreale e sorprendente, come per la prima udienza in cui nessuno ha potuto vedere i volti degli imputati. La ragione di questa censura mediatica, più unica che rara, che vieta filmati e fotografie sta nella richiesta precisa degli avvocati difensori, che era stata poi accolta dal presidenteCorte d’Assise di Busto Arsizio, Giuseppe Fazio, per "evitare di compromettere la genuinità delleanze che saranno rese durante il processo".