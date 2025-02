Bergamonews.it - Il cardinale Pietro Parolin a Bergamo per l’ordinazione episcopale di monsignor Bravi

. Il, Segretario di Stato della Santa Sede, sarà asabato 22 febbraio perdiMaurizio. Nell’occasione avrà una fitta agenda di impegni ed incontri.Inizierà la sua giornata all’Accademia della Guardia di Finanza dove incontrerà i vertici dell’istituzione mentre in Aula Magna incontrerà i Cadetti dell’Accademia.Nel pomeriggio verso le 16 ilsi recherà nella cattedrale di Sant’Alessandro, in Città Alta, dove officerà la celebrazione perdelMaurizionominato da Papa Francesco Arcivescovo alla sede titolare di Tolentino e Nunzio apostolico in Papua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone.Nell’occasione, giorno della Festa della Cattedra di San, ilconcederà l’indulgenza plenaria a tutti i presenti in Duomo.