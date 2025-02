Ilfattoquotidiano.it - “Il cane di famiglia è impazzito e ha iniziato ad azzannare la mia famiglia. Ho chiamato la polizia e lo hanno bloccato con il taser”: paura e terrore per Emma

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non si fermava finché non sarebbe morto qualcuno”. Una mamma terrorizzata ha raccontato di come ha salvato i suoceri e i suoi tre bambini da undiche è sembrato perdere la testa tutto d’un tratto. La 25enneDean si trovava a casa dei suoceri a Liverpool con i suoi tre figli, di nove, sette e quattro anni. All’improvviso ilBruno è diventato violento. “Dormivamo da mia suocera – ha raccontato la donna a People- come facciamo nei fine settimana. I miei due figli più grandi dormivano sul divano letto in soggiorno. Il mio bambino di quattro anni si era appena svegliato ed è venuto da me. Ero seduta su una sedia in cucina“.Poi il risvolto horror: “Ilera molto protettivo nei miei confronti e quando mio figlio si è avvicinato per sedersi su di me haa ringhiargli contro.