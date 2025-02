Palermotoday.it - Il campionato internazionale di robotica a Palermo, sfida sulle tecnologie per le missioni subacquee

Leggi su Palermotoday.it

si prepara ad accogliere la First Lego League Challenge, la competizionedie scienza dedicata a ragazze e ragazzi tra i 9 e i 16 anni, che si sfideranno in un’avventura tecnologica all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. L’evento, organizzato in.