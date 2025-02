Bergamonews.it - Il Brugge frantuma i sogni europei della Dea, ma l’Atalanta riparte dalla Nord: “La tua gente combatte insieme a te”

Leggi su Bergamonews.it

Gewiss Stadium. Parlavano le facce dei tifosi a fine partita, grigie e scoraggiate. Ha parlato Gasperini, ammettendo che “il calcio è fatto anche di sconfitte, bisogna saperle accettare”. Ma ha parlato anche la reazione di capitan Toloi, che all’87° minuto ha scaraventato addosso a De Cuyper tutta la frustrazione per una serata in cui alla Dea nulla è girato nel verso giusto.Eppure tutto al Gewiss Stadium sembrava apparecchiato per un’altra impresa delformato Europa. Tanta la voglia di rivalsa, la sensazione che – dopo l’ingiustizia sportiva dell’andata – nel cuore di Bergamo la musica sarebbe stata diversa, l’epilogo sorridente a De Roon e compagni.La maledetta serataDea è iniziata pochi istanti dopo il calcio d’inizio, quando dopo meno di tre minuti di gioco un’imbucata fulminea delporta Talbi a siglare il gol del vantaggio.