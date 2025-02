Europa.today.it - Il branco lo accoltella: ferita quasi fatale per un 17enne

Qualche altro millimetro e sarebbe morto. La lama che l'ha colpito si è invece fermata poco prima che lagli risultasse. L'aggressione contro undi origini tunisine per poco non si è trasformata in tragedia. Il 16 febbraio a Bologna il giovane è stato accerchiato da un gruppo.