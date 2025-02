Ilrestodelcarlino.it - Il bolognese De Marchi, alpinista pioniere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 19 febbraio 2025 – Un’impresa eroica, compiuta nel 1573 da Francesco De, che per primo raccontò l’ascesa al Corno Grande del Gran Sasso, da lui considerata la montagna più alta del Paese. Il film che, intrecciando finzione e documentario, porta la vicenda sul grande schermo è Monte Corno di Luca Cococcetta, in programma sabato alle 17 al cinema Galliera. Parte della documentazione relativa all’agosto di oltre 450 anni fa è stata ritrovata proprio all’Archiginnasio di Bologna. Le carte documentano l’ascesa e le sue difficoltà, la misurazione della vetta e la geografia dei luoghi e lo stato del ghiacciaio del Calderone. A vestire i panni di Deè l’attore Massimo Poggio, le cui parole sono accompagnate da quelle di esperti e conoscitori dell’impresa, come Vincenzo Brancadoro, gli storici Stefano Ardito e Roberto Mantovani, l’Hervè Barmasse, il geologo Mario Tozzi.