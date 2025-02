Amica.it - Il blazer con le maxi spalle è al capolinea?

Per anni ha dominato le passerelle e lo street style, definendo una silhouette audace e strutturata. Ma ilcon le, che ha segnato l’estetica power dressing e quella genderless delle ultime stagioni, sembra ora destinato a lasciare spazio a nuove interpretazioni. Sebbene ne siano stati avvistati ancora un paio di design come questi alle sfilate primavera estate 2025 la tendenza sembra aver cambiato rotta: c’è un nuovo2025 donna. Più aderente,contenute e fianchi sagomati. Proprio quando lespalline Anni 80 spono all’apice del proprio successo, un fantasma degli Anni 90 torna alla ribalta, riproponendosi in una chiave contemporanea e più donante.La fine di un era? La moda dice addio aloversizeIl trend dalle spalline larghe, che ha definito lo stile di molte stagioni passate, lascia ora il posto a una sartorialità più misurata e delicata.