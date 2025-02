Iltempo.it - Il bilancio di Conti: “Festival della normalità. Io alla Bearzot o Spalletti”

Leggi su Iltempo.it

Carlotira le somme del suodi Sanremo, e confessa, sul numero di Chi in edicola dal 19 febbraio, che la cosa più bella è stata quando all'Ariston gli spettatori hanno cantato: «Uno di noi, Carlo, uno di noi». «Probabilmente - dice il direttore artistico del- si sono riconosciuti in unatipicamia storia umana e professionale. Ilche vediamo oggi è quello che ha inventato Pippo Baudo. È come una partitaNazionale di calcio, negli anni ogni commissario tecnico può mettere schemi, fare catenaccio o giocare all'attacco, ma è sempre calcio. Si parte dalle canzoni, poi ciascuno ci può mettere più o meno ospiti,fine la vera forza di tutto è la gara. A quale commissario tecnico dell'Italia mi paragonerei? All'attuale ct Lucianoo al mitico Enzo, al quale inizialmente nessuno credeva e poi vinse i Mondiali del 1982!».