Sport.quotidiano.net - Il Bayern si salva nel recupero. Stasera Real-City

Ieri sera si sono giocate altre due gare di ritorno dei playoff di Champions:-Celtic 1-1 (andata 2-1, passano i tedeschi) e Benfica-Monaco 3-3 (nella foto Akturkoglu, andata 1-0, passano i portoghesi).si completerà il quadro delle otto formazioni che domani saranno abbinate con sorteggio pilotato alle formazioni già qualificate per gli ottavi. Alle 18.45 Borussia Dortmund-Sporting (andata 3-0); alle 21 si giocano Psg-Brest (3-0), ma soprattuttoMadrid-Manchester(3-2). Domani come detto il sorteggio abbinerà le vincenti dei playoff ad avversarie già definite a coppie: chi passa tra Brest e Psg troverà una tra Liverpool e Barcellona; il Bruges se la vedrà con Lille o Aston Villa; chi passa tratroverà Atletico Madrid o Bayer Leverkusen; Juventus-Psv mette in palio un posto contro Arsenal o Inter.