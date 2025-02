Anteprima24.it - Ieri in Campania: nel Sannio l’ultimo saluto al giovane deceduto in un incidente a San Valentino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, martedì 18 febbraio 2025. Avellino – Doveva essere una giornata di festa per l’inaugurazione di un nuovo asilo nido comunale nel comune di Lacedonia. Poco dopo l’inizio dell’iniziativa è accaduta una vera e propria tragedia; uno dei relatori l’ingegnere Michele Di Geronimo è stato colto da un improvviso malore. (LEGGI QUI) Benevento – “Un lavoro che amavi e ti rendeva fiero. Non ci hai dato il tempo di prepararci ad un distacco così forte. La vita è ingiusta e stupida”. Dario Orsillo, ex presidente della Proloco di Paupisi, ha voluto ricordare con queste parole il caro amico Franco Pioa 25 anni all’alba del giorno di Sanmentre si apprestava a raggiungere in auto il proprio posto di lavoro. (LEGGI QUI)Caserta – Truffa del “pacco” a Casal di Principe (Caserta), dove la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 44 anni, di origini partenopee, che andava in giro in auto nell’Agroaversano con diversi borselli tutti identici, uno dei quali contenenti un costoso cellulare, mentre negli altri c’erano succhi di frutta.