Bergamonews.it - Iematech ottiene la certificazione per la parità di genere: un impegno concreto per l’inclusione e il benessere aziendale

ha raggiunto un importante traguardo nel proprio percorso di responsabilità sociale d’impresa, ottenendo laUNI PDR 125 per ladi.L’azienda, con sede a Brivio (LC) ma associata a Confindustria Bergamo, una trentina di dipendenti, è nata nel 2003 e opera nel campo dell’automazione industriale a livello internazionale, con la realizzazione di impianti elettrici ed elettronici di macchine automatiche, intervenendo dalla progettazione alla messa in produzione presso il cliente finale in diversi settori dall’automotive al packaging, dall’alimentare al farmaceutico, dal cosmetico al tè & caffè.Il riconoscimento, rilasciato da un ente accreditato, attesta il suonell’adottare politiche efficaci per garantire pari opportunità e un trattamento equo per tutte le persone che operano all’interno dell’organizzazione?.