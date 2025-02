Dilei.it - Icardi, la cifra da capogiro per mantenere le figlie e la condizione posta da Wanda

Non si fermano gli scontri a distanza tra MauroNara che, da quando hanno deciso di separare le loro strade, non si sono risparmiati accuse e colpi bassi. Negli ultimi tempi, infatti, lo sportivo avrebbe deciso di denunciare il presunto tradimento dell’ex moglie mentre lei ha presa la scelta di sfrattarlo da quella che era la loro casa con l’aiuto delle forze dell’ordine.Ma gli attriti non sarebbero terminati e ultimamente i due si starebbero dando battaglia sulla custodia delleFrancesca e Isabella, che hanno passato le ultime settimane con la madre. Sembra cheNara abbia posto unastringente per far vedere leallo sportivo. Sarebbe stata anche stabilita unadaper il mantenimento delle bambine.Nara, laa MauroNara ha cominciato un nuovo rapporto amoroso con il rapper L-Gante, dopo la fine del suo matrimonio con Mauro