Ibrahimovic riceve il tapiro d'oro da Striscia: «Lo meritiamo, ma su Conceicao dico questo»

di Redazionee ildila notizia dopo l’eliminazione dalla Champions LeagueValerio Staffelli ha consegnato ila Zlatan, il suo nonoin carriera. La consegna e l’intervista al dirigente rossonero andranno in onda nella puntata in onda questa sera su Canale 5 dopo il telegiornale della sera nel noto tg satirico di Mediaset:«Siamo delusi e arrabbiati, ilè meritato», il commento dello svedese ex attaccante di Inter e Milan. A lui Staffelli ha anche chiesto se sia stata data una tirata d’orecchie a Theo Hernandez che con l’espulsione ha compromesso la qualificazione e Ibra ha risposto: «Non è stato un momento positivo. Ieri è mancata maturità, ma ora l’obiettivo è rimanere uniti come gruppo per il campionato e la Coppa Italia».