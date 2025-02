Ilgiorno.it - I verbali nel 2024 sono in aumento. Il bilancio sorride

Nelle multeaumentate, e quindi gli introiti nelle casse comunali. Per le sanzioni da Codice della strada si è passati da un’entrata di 2.6 milioni di euro del 2023, a una di 3.883 milioni del, con una previsione per il 2025 in linea, cioè di 3.9 milioni. I numeri, forniti l’altro ieri in Consiglio comunale dall’assessore alEgidio Longoni (su richiesta dell’ex sindaco e consigliere di minoranza Dario Allevi),coerenti rispetto all’di multe comminate dagli agenti di polizia locale l’anno scorso. L’è motivato dall’incremento dei controlli e non dal peggioramento del comportamento di chi è alla guida. Nelle violazioniaumentate del 30,3%, arrivando a 90.506, quasi 248 al giorno. Dal 2023 c’è stato un raddoppio dei punti della patente decurtati (+97,8%) per contravvenzioni.