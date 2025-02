Ilfattoquotidiano.it - I Vangolden scompaiono sui monti del Friuli, l’appello e poi il sollievo: “Li hanno trovati”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ultimo post era ormai di oltre 48 ore fa: “La ruota del camion fuma”. Da quel momento, era lunedì 17 febbraio, si sono perse le tracce di Michele D’Alessio e Rossella Del Console, 34 e 28 anni, influencer baresi noti come i, poiché avevano scelto di girare il mondo in un van camperizzato. L’ultima posizione nota era vicino a Claut, inVenezia Giulia. E per ore è circolato un “appello urgente” per ritrovare D’Alessio e Del Console, marito e moglie, originari di Modugno. Tra i più attivi sui social, il fratello dell’uomo.“Viaggiano a bordo di un van ‘camperizzato’ ACM anni ’80, bianco e giallo, in compagnia del loro golden retriever. Chiunque li abbia visti o abbia informazioni utili, anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza”, si leggeva nel messaggio che circola sui social, in particolare nei gruppi di appassionati di montagna inVenezia Giulia.