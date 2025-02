Lettera43.it - I risultati fiscali del 2024: recupero dell’evasione più alto di sempre

Leggi su Lettera43.it

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno pubblicato i datirelativi alsu evasione, recuperi, contrasto alle frodi e servizi ai cittadini. Il primo risultato che salta all’occhio è ilpiùdiche ha fatto confluire nelle casse dello Stato 26,3 miliardi di euro (+6,5 per cento rispetto al 2023). A questi vanno aggiunti altri 7,1 miliardi di recuperi non erariali conseguiti dallAgenzia delle entrate-Riscossione per conto di altri enti. Complessivamente, l’attività delle due agenzie ha dunque consentito di riportare nell’Erario 33,4 miliardi di euro, 2 miliardi in più rispetto all’anno precedente.Incassati oltre 20 miliardi da attività ordinarieSede Agenzia delle entrate-Riscossione (Imagoeconomica).I 26,3 miliardi recuperati provengono principalmente (per l’87 per cento) da attività ordinarie, che hanno consentito di incassare 22,8 miliardi di euro.