I rischi della polmonite bilaterale di Papa Francesco secondo Matteo Bassetti

Roma, 19 febbraio 2025 – Mentre il nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di, ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli, lascia trapelare ottimismo (“Notte tranquilla, ha fatto colazione”), il direttore del reparto Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, sottolinea come il quadro complessivo del pontefice sia da ritenere “impegnativo” dopo gli ulteriori accertamenti clinici che hanno portato alla scopertaDOCENTE Il quadro clinico delsembra chiarirsi, sottolineaspiegando che ''una bronchite asmatiforme delle bronchiettasie, fondamentalmente sono delle malformazioni del polmone che portano ad avere frequentemente delle infezioni. In particolare c'è un germe che si chiama pseudomonas aeruginosa, che insieme ad altri batteri simili può dare un quadro di unadifficile come quellabatterica e credo nel suo caso anche resistente ai comuni antibiotici.