Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 19 febbraio: Champions League e Premier League

di19: ci sono gli altri quattro spareggi di ritorno die una partita di.Si chiudono questole partite di ritorno degli spareggi di qualificazione agli ottavi di finale di. Se su due partite il risultato dell’andata ha già chiuso i conti con le nette affermazioni esterne del PSG sul Brest e del Borussia Dortmund sullo Sporting CP, la qualificazione è ancora in bilico in Real Madrid-Manchester City e PSV-Juventus, separate in tutti e due i casi da un solo gol.Idi19(LaPresse) – IlVeggente.it Il Real Madrid rispetto alla Juventus avrà però dalla sua il fattore campo: partire al Santiago Bernabeu con un gol di vantaggio da difendere sul Manchester City non è poco, ma con Guardiola mai dire mai e questa sfida ha sempre regalato emozioni e ribaltoni negli ultimi anni.