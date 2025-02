Gqitalia.it - I playoff di Champions League si chiudono con un super match, PSV-Juventus

Laoggi alle 21 incontra il PSV Eindhoven, forte del 2-1 segnato una settimana fa a Torino. Mancano 90 minuti per tagliare il traguardo deie arrivare agli ottavi di finale di. Guai, però, ad adagiarsi sul successo dell'andata, perché il PSV in casa si trasforma (in campionato gli olandesi sono secondi dietro l'Ajax), grazie a un tifo caldissimo che li spingerà all'impresa di ribaltare il risultato. Non dimentichiamo, poi, che dalla stagione 2021-22 è stata cancellata la storica regola dei gol fuori casa che in caso di parità valevano doppio, quindi il PSV dovrà vincere con almeno due reti di scarto (con l'1-0, il 2-1, il 3-2 e così via si andrebbe ai supplementari).