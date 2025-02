Cultweb.it - I pesci riconoscono gli umani: lo studio tedesco è pazzesco

Che iabbiano una memoria superiore al luogo comune del “pochi secondi” è noto, ma un recentecondotto nel Mediterraneo ha svelato una capacità sorprendente: il riconoscimento degli esseri. Ricercatori delMax Planck Institute of Animal Behavior hanno scoperto che alcune specie diselvatici possono distinguere e ricordare le persone, specialmente se identificate da caratteristiche visive specifiche. I risultati di questa ricerca potrebbero cambiare radicalmente la percezione dell’intelligenza ittica e il nostro rapporto con il mondo marino.Un sub in mare (fonte: FreePik)La scoperta è avvenuta per caso, quando alcuni sub hanno notato che ilocali sembravano riconoscerli e seguivano determinati individui. Da qui è nato unopiù approfondito, condotto in acque aperte, per testare la reale capacità di riconoscimento di due specie di orate selvatiche.