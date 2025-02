Ilfattoquotidiano.it - “I miei colleghi mi beccano nudo in camerino e scoppiamo a ridere. Il bagno cieco? Meglio finestrato”: gli agenti di Casa a Prima Vista a FqMagazine

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo il successo della passata stagione, con il record di 926.000 spettatori e il 4,5% di share, è tornato il programma rivelazione dell’anno “”, con le nuove puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 20:30 su Real Time e disponibile on demand su discovery+.Ironici e senza peli sulla lingua Ida, Gianluca, Mariana per il mercato milanese, Nadia, Corrado e Blasco per quello romano sono pronti per nuove sfide. Alla fine, chi tra i treavrà convinto di più l’acquirente vincerà la puntata, aggiudicandosi il premio in denaro.“RIDIAMO QUANDO SONOIN” – Corrado, Nadia e Blasco non hanno dubbi su chi crei più “scompiglio” nei fuori onda del programma. “Corrado è il battutaro del gruppo”, ha affermato aBlasco. Nadia vorrebbe raccontare, ma preferisce un religioso silenzio, ma poi Corrado svela il vero retroscena: “ogni volta che siamo ine mi vedono”.