I look di A$AP Rocky (innocente) e Rihanna in tribunale

Non colpevole. Il processo che vedeva coinvoltosi è concluso ieri sera con l’assoluzione del rapper americano accusato di aver sparato con una pistola semiautomatica al suo ex amico e collaboratore Terell “Relli” Ephron durante un alterco avvenuto nel novembre 2021 a Hollywood. Il processo si è chiuso con un verdetto di non colpevolezza, poiché la giuria ha ritenuto insufficienti le prove per una condanna, ma non vale lo stesso per idel cantante e della fidanzata, sempre a suo fianco negli ultimi mesi: colpevoli per eccesso di coolness. Ancora una volta la moda si fa spazio anche tribunali, trasformandoli in passerelle non ufficiali. Lo abbiamo visto con Gwyneth Paltrow nel 2023 e Amber Heard nel 2022.